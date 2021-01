Hitman 3: la funzione per testare l'hardware PC è un sogno

Quando un giocatore acquista nuovo hardware PC spesso lo vuole testare con strumenti di benchmarking. Hitman 3 include proprio una funzione di questo tipo. Come saprete, però, non è una novità: molti videogame computer permettono di fare dei test. Hitman 3 ha però uno strumento leggermente diverso: è interattivo.

Come segnalato da PCGamesN, infatti, è possibile attivare una funzione per testare il proprio hardware PC che ci trasporta direttamente in un ambiente di Dartmoot, seconda missione di Hitman 3. Il gioco ci permette di spingere al limite il motore di gioco dandoci accesso a una serie di armi che hanno munizioni infinite. Inoltre, se si vuole veramente stressare il proprio PC, è possibile premere un grosso pulsante rosso che attiva ondate di guardie all'interno dell'ambiente, rendendolo ancora più caotico.

Nel mezzo di tutto questo, la funzione per testare l'hardware PC di Hitman 3 registra gli FPS minimi, massimi e medi, al pari di ogni benchmark, ma include anche il numero di particelle presenti a schermo momento per momento. Gli strumenti di test non interattivi tendono a indicare un frame rate superiore a quello che si sperimenta realmente all'interno delle sessioni di gioco, quindi quanto proposto da IO Interactive è molto più attendibile.

PCGamesN afferma infatti che un computer con RTX 2080 è stato in grado di riprodurre Hitman 3 a 1440p con ray tracing e senza DLSS arrivando a 120 FPS. Risultati più che soddisfacenti, non c'è che dire.

Abbiamo inoltre scoperto che i giocatori PC non devono ricomprare Hitman 2, IO Interactive ha cambiato idea. Infine, vi ricordiamo che potete leggere la nostra recensione di Hitman 3 a questo indirizzo.