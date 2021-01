Assassin’s Creed: Blade of Shao Jun è il nuovo manga tratto dalla saga di Ubisoft

Ubisoft ha annunciato l'arrivo di Assassin's Creed Blade of Shao Jun, un nuovo manga tratto dalla sua celebre saga videoludica, di cui abbiamo potuto giocare Assassin's Creed Valhalla in tempi molto recenti.

Disegnato da VIZ Media, Assassin's Creed Blade of Shao Jun racconta una storia inedita, legata in qualche modo ad Assassin's Creed Chronicles: China. Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Nella Cina del 1526, il Grande Impero Ming prosperava finché l'imperatore Jiajing non iniziò una profonda epurazione politica, dando così vita a un periodo di scontri e tumulti. Con la Confraternita ormai scomparsa, Shao Jun è l'unica Assassina ancora in vita. Decide così di tornare nella sua terra natia per vendicarsi e cercare un tesoro misterioso che apparteneva alla Confraternita.

Ma ben presto la situazione si complica, poiché deve affrontare il potente gruppo delle Otto Tigri.

La storia svela i dettagli dell'attuale discendente di Shao Jun, Lisa Huang, una ricercatrice che sta testando un dispositivo chiamato Animus. L'Animus le permette di rivivere i ricordi di Shao Jun attraverso alcune potenti simulazioni. Lisa è convinta di lavorare a una ricerca sulla terapia comportamentale, ma in realtà non sa che il Dottor Kagami sta usando lei e i ricordi di Shao Jun per trovare il tesoro misterioso, il cui destino ora dipende sia dal passato che dal presente!