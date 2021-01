L'attacco dei giganti, reazione alle minacce e alle offese allo staff per l'ultima stagione

Un disegnatore anonimo ha reagito agli attacchi che lo staff dell'ultima stagione della serie anime L'attacco dei giganti sta subendo dopo ogni episodio. Pare che alcuni fan delle stagioni precedenti, insoddisfatti dei cambiamenti, si siano organizzati per offendere i nuovi disegnatori dopo ogni episodio.

La fan page Spytrue ha tradotto il messaggio dell'anonimo (l'originale è in giapponese), rendendolo leggibile anche in occidente. Da notare che il messaggio ha svelato anche che la lavorazione della stagione ha una pianificazione folle, tanto da aver costretto i disegnatori a fare dei turni di lavoro massacranti per stare nei tempi.

"Tutti i membri dello staff che stanno lavorando a questa stagione stanno sputando sangue per rendere la serie più bella che sia possibile, dato il pochissimo tempo concesso per realizzarla, tempo più corto di un normale anime.

Siete liberi di avere la vostra opinione sulla serie, ma non è accettabile che offendiate di continuo lo staff. Sarebbe apprezzabile se aveste la compiacenza quantomeno di rispettare lo sforzo immane messo per realizzare la serie. Siate maturi."

In effetti non deve essere bello dover lavorare come pazzi per molte ore al giorno e poi ricevere offese da utenti immaturi che non hanno altro da fare nella vita che perseguitare le persone.