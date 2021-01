Atomic Heart: trailer GeForce RTX, grafica da urlo e tanta azione in un solo video

È passato qualche tempo da quando Atomic Heart, lo sparatutto in prima persona di Mundfish, si è mostrato. In questo nuovo trailer gameplay ricolmo d'azione, però, abbiamo modo di ammirarne le qualità visive grazie alla potenza delle GeForce RTX. È infatti Nvidia stessa a mettere a disposizione questo nuovo filmato, che potete vedere poco sopra.

Atomic Heart, fondamentalmente un indie dagli alti valori produttivi, era salito alla ribalta in quanto uno dei primi giochi indipendenti a promettere ray tracing e supporto alla tecnologia DLSS. I primi filmati proponevano dei forti riflessi ray tracing, ma questo nuovo trailer GeForce RTX è leggermente diverso.

Mundfish sembra aver deciso di focalizzarsi maggiormente sull'illuminazione ray-tracing, così come sulle ombre. I riflessi ci sono ancora, sia chiaro, ma nel complesso questo nuovo trailer gameplay ha toni più oscuri rispetto al passato: la cosa non dispiace affatto, visto che Atomic Heart è un'avventura dai toni (anche) orrifici.

Il filmato si apre con una panoramica del personaggio e di un'area di gioco, dove sono presenti molteplici fonti di luce in movimento, pensate proprio per enfatizzare l'impatto visivo del ray tracing. Nella seconda metà, però, Atomic Heart ci concede un po' di sana azione in prima persona, tra poteri e colpi di armi da fuoco: il risultato sembra essere molto soddisfacente sia per gli occhi che per le mani, desiderose di mettere alla prova il gameplay.

Atomic Heart, vi ricordiamo, ha inizio quando alcuni robot iniziano ad attaccare le persone e il protagonista della vicenda deve investigare sulle cause di questi eventi, finendo per affrontare chi (o cosa) si trova dietro le quinte. Mundfish ha inoltre spiegato di avere uno stretto rapporto di collaborazione con Nvidia e di star lavorando sul DLSS.

Recentemente, inoltre, abbiamo scoperto requisiti PC e dettagli su gameplay, durata e ambientazione di Atomic Heart.