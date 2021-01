Atomic Heart: nuovi dettagli su gameplay, durata e ambientazione

Gli sviluppatori di Atomic Heart hanno rivelato nuovi dettagli sul gameplay del gioco, sulla durata della campagna e sulle caratteristiche della peculiare ambientazione post-sovietica.

In uscita anche su PS5 e Xbox Series X|S oltre che su PC, PS4 e Xbox One, Atomic Heart vanterà una campagna che ci terrà impegnati per qualcosa come 30 ore, con un sistema di combattimento melee definito "di nuova generazione" dagli autori.

Gli scenari del gioco avranno caratteristiche avanzate e si adatteranno alle varie situazioni, di concerto con un'intelligenza artificiale dei nemici in grado di cambiare routine a seconda del nostro grado di abilità.

Non è tutto: Atomic Heart includerà anche elementi di personalizzazione e un sistema di crafting che renderanno l'esperienza ancora più sfaccettata, il tutto per un peso di appena 22 GB su PC.

L'uscita del titolo di Mundfish dovrebbe avvenire nel corso del 2021, ma non c'è purtroppo ancora nulla di ufficiale: speriamo che gli sviluppatori annuncino la data di lancio a breve.