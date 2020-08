Atomic Heart in uscita anche su PS5 e Xbox Series X, un video di gameplay next-gen

Atomic Heart, il promettente sparatutto post-sovietico sviluppato da Mundfish, approderà anche su PS5 e Xbox Series X: lo ha annunciato il team, pubblicando contestualmente un video di gameplay tratto appunto dalle versioni next-gen del gioco.

A qualche tempo dall'ultimo teaser del gameplay, Atomic Heart si mostra dunque con circa sette minuti di azione in-game che include anche lo scontro con un mini-boss denominato "Plyush": una creatura frutto di un esperimento governativo.

"Atomic Heart non avrà schermate di caricamento grazie alla velocità dell'SSD", ha dichiarato Mundfish ai microfoni di IGN. "L'hardware next-gen ci consentirà inoltre di concretizzare la nostra visione artistica e realizzare un gioco con una grafica fantastica e senza alcun downgrade, cosa che invece si è rivelata essenziale per le console di attuale generazione."

"La storia di Atomic Heart comincia quando i robot iniziano ad attaccare le persone. Il protagonista ha il compito di indagare su ciò che ha causato questi eventi e affrontare l'origine dell'anomalia", hanno aggiunto gli autori.

Non c'è ancora una data di uscita ufficiale per il gioco, che tuttavia sembra trovarsi in una fase di sviluppo avanzata: ce la farà a debuttare entro la fine dell'anno?