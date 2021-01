Rust senza freni: record di giocatori contemporanei, raddoppiano in due settimane

Rust è rinato ad inizio 2021, soprattutto grazie al supporto degli streamer che lo hanno messo al centro del proprio palinsesto. Il gioco di sopravvivenza era riuscito a segnare un record di circa 134.000 giocatore contemporanei a inizio mese, ma in circa un paio di settimane è stato in grado di quasi raddoppiarlo.

Steam Charts segnala che il gioco di Facepunch Studios ha toccato infatti un totale di 244.394 giocatori. SteamDB, invece, parla di 245.243. I due dati sono ovvero molto simili e ci permettono di vedere che Rust sta continuando ad avere successo, migliorando la propria posizione giorno dopo giorno.

Ovviamente questi numeri non sono in grado di portare Rust a livello dei veri campioni di Steam, ovvero Counter-Strike: Global Offensive, DOTA 2 e PlayerUnknown's BattleGrounds (PUBG), i quali sono in grado di toccare facilmente centinaia di migliaia di giocatori contemporanei avvicinandosi spesso almeno al milione, ma in ogni caso è un risultato che supera notevolmente le cifre dello scorso anno. Rust si fermava infatti, in media, tra i 50.000 e 100.000 utenti.

Come detto, il successo è stato causato anche dall'interesse degli streamer Twitch: ad un certo punto, infatti, il gioco ha attirato un totale di 940.000 spettatori sulla piattaforma streaming di Amazon. Inoltre, Rust è stato in grado di superare Cyberpunk 2077 come best-seller su Steam la scorsa settimana.

Il successo del gioco è destinato inoltre ad aumentare con l'arrivo delle versioni console, è infatti atteso presto su Xbox One e PS4, ma anche su PS5 e Xbox Series X/S.