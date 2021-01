Rust potrebbe arrivare presto su Xbox One e PS4, ma anche su PS5 e Xbox Series X/S

Da qualche settimana Rust sta vivendo una seconda giovinezza. Grazie all'interesse di alcuni streamer, il gioco di Facepunch Studios sta guadagnando come mai nella sua storia. Questa rinnovata popolarità sembra aver dato la spinta per concludere finalmente lo sviluppo della Console Edition, ovvero l'edizione del gioco studiata per Xbox One e PS4, ma anche per PS5 e Xbox Series X/S.

Rust Console Edition era stato annunciato durante l'X019 con uscita nel 2020. Dopo di che il gioco era sparito dai radar, anche a causa del COVID-19 che ha costretto lo studio a rinviare la data di lancio.

Adesso, però, i lavoro sembrano essere ripresi spediti, tanto che l'ESRB, l'ente di classificazione dei videogiochi americano, ha finalmente classificato il gioco in versione PS4 e Xbox One. Rust, poco sorprendentemente, è stato registrato come gioco "Maturo" e arriverà anche su PS5 e Xbox Series X/S.

Si tratta di un "Gioco survival multiplayer in prima persona nel quale i giocatori competono per sopravvivere in un ambiente open-world nel quale raccogliere risorse, creare armi e difendere sé stessi da animali selvaggi e gli altri giocatori. I giocatori possono attaccare e uccidere i nemici in combattimenti frenetici nei quali i colpi inferti fanno uscire tanto sangue".

A "peggiorare" il tutto c'è anche la possibilità, o meglio la necessità, di depredare i cadaveri da tutti i loro averi.

La classificazione ESRB solitamente anticipa di poco tempo l'annuncio di una data di uscita o di nuove informazioni. Noi rimaniamo in attesa.