Super Mario 3D World + Bowser's Fury, nuovo trailer oggi alle 15.00

Super Mario 3D World + Bowser's Fury sarà protagonista di un nuovo trailer che Nintendo mostrerà oggi, 12 gennaio, alle 15.00 ora italiana. L'azienda giapponese lo ha annunciato su Twitter.

Annunciato a settembre, Super Mario 3D World + Bowser's Fury è la riedizione di uno dei migliori giochi disponibili su Wii U, che in questa nuova incarnazione vede l'aggiunta di feature inedite e contenuti extra.

Unisciti a Mario, Luigi, la Principessa Peach e Toad in una missione per salvare il Regno delle fate in Super Mario 3D World + Bowser's Fury per Nintendo Switch! Bowser ha rapito la princifata, e tocca ai nostri eroi liberarla!

Scala le pareti e graffia i nemici con la super campanella, crea cloni di te stesso con la doppia ciliegia o mettiti un cubo cannone in testa per sparare proiettili contro i nemici.

Questa versione migliorata di Super Mario 3D World include anche miglioramenti del gameplay, come una velocità di corsa più elevata per tutti i personaggi e la possibilità di salire ancora più in alto con la super campanella. Puoi persino giocare con i comandi di movimento!

Oltre a giocare in cooperativa insieme a un massimo di tre amici, i giocatori possono ora anche godersi il caotico divertimento multiplayer online!