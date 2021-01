Lupin di Netflix: Horizon Zero Dawn si gioca in multiplayer in una scena del film

Nonostante le futili polemiche che hanno accompagnata la sua uscita, sembra proprio che il Lupin di Netflix sia un prodotto notevole, in grado di reinterpretare efficacemente in chiave moderna il celebre ladro-gentiluomo. Tra le tante brillanti avventure, c'è un momento all'interno della quarta puntata della prima stagione nel quale il protagonista gioca in multiplayer ad un videogioco in compagnia del figlio. Peccato che non si stiano sfidando a FIFA 21 o Mario Kart 8 Deluxe, ma a Horizon Zero Dawn, un gioco che, come tutti sappiamo, è esclusivamente in single player.

Sappiamo benissimo che questo genere dettagli non influenzano il giudizio, a quanto pare molto positivo, sulla serie TV di Netflix, ma è divertente vedere che una produzione così grande e curata possa sbagliare un particolare di questo tipo. Dettaglio che in pochi hanno notato, lo schermo con Aloy è, infatti, inquadrato per pochi secondi, ma che fa il palio con altri errori storici del cinema, come l'orologio che compare in Spartacus.

Per vedere la scena basterà andare al minuto 24:50 della quarta puntata di Lupin, ora disponibile su Netflix. In questo caso è possibile vedere il personaggio interpretato da Assane Diop in compagnia del figlio Raoul mentre stanno giocando davanti alla TV. I due impugnano correttamente due DualShock 4, uno nero, uno blu, peccato che stiano giocando a Horizon Zero Dawn, un gioco che di multiplayer competitivo ha ben poco. E quindi quel "colpo alla testa, sei scarso" detto dal figlio è piuttosto fuori luogo. Senza considerare che entrambi i controller sembrano spenti, ma in questo caso si tratta di un dettaglio nel dettaglio, quindi ancora più trascurabile.

La scena aiuta ottimamente a ricostruire un momento di tranquillità e di pace familiare per il protagonista e il fatto di aver toppato il gioco da mostrare non modifica il valore di questa sequenza. Certo che un po' più di controllo da parte della produzione...

A meno che Lupin abbia rubato un codice di Horizon Forbidden West e sappia che nel prossimo gioco di Guerrilla Games ci sarà anche il multiplayer. Sarebbe un risvolto della trama davvero interessante.