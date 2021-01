Cyberpunk 2077 battuto da Rust, perde la vetta della classifica Steam

Cyberpunk 2077 è stato battuto da Rust, perdendo così la vetta della classifica Steam dopo ben sette settimane di dominio incontrastato e scendendo in terza posizione, dopo il kit di Valve Index.

Bersaglio di ben cinque cause legali solo negli USA, Cyberpunk 2077 nella versione PC non ha certamente dato gli stessi grattacapi delle edizioni console, ed è chiaramente per questo che ha potuto totalizzare numeri del genere sulla piattaforma Valve.

Dal canto suo, Rust sta vivendo un rilancio di grandissimo successo grazie alla visibilità che gli è stata data di recente da alcuni famosi streamer, in maniera molto simile a quanto accaduto con il fenomeno Among Us.

Steam, classifica dal 4 al 10 gennaio 2021