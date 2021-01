L'attacco dei giganti: il cosplay di Mikasa di weiwuxian07 è perfetto

La stagione finale della serie L'attacco dei giganti sta vivendo un momento caldissimo, quindi perché non festeggiare con un bel cosplay di Mikasa realizzato in modo praticamente perfetto da weiwuxian07?

L'efebico cosplayer ha realizzato un lavoro davvero magistrale, incarnando alla perfezione il personaggio, svelato nel suo lato più fragile e delicato, quasi che fosse la protagonista di uno shojo manga. Davvero un lavoro incredibile, visibile in particolare nel costume, ricostruito alla perfezione, che giustamente va premiato con un po' di esposizione.

Per chi fosse interessato all'ultima stagione di L'attacco dei giganti, vi ricordiamo che la potete vedere gratuitamente sul portale di video streaming VVVVID, in lingua originale ma con i sottotitoli in italiano. C'è solo da sopportare un po' di pubblicità (o da pagare per toglierla).