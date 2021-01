GameStopZing: i Funko-Pop di Dune, Guerre Stellari e Dragon Ball stanno per arrivare

GameStopZing è celebre non solo per i suoi videogiochi, ma anche per la sterminata collezione di Funko-Pop che è possibile trovare all'interno dei suoi punti vendita. Collezione che sta per arricchirsi con tutta una serie di nuove statue dedicate ad alcuni degli anime, dei videogiochi e dei film più amati del mondo. Stiamo parlando, per esempio, di Dune, Guerre Stellari o Dragon Ball.

Sarà possibile trovare i nuovi Funko-Pop quando arriveranno all'interno dei punti vendita, ma si possono anche prenotare online sin da oggi, in modo da avere la sicurezza di riceverli comodamente a casa propria quando saranno messi in commercio. Per poter prenotare le nuove statue Funko-Pop da GameStopZing occorre andare a questo indirizzo.

Per noi è assolutamente impossibile elencarvi tutti i Funko in arrivo, sono oltre 800! Per scoprirli tutti dovrete andare a questo indirizzo e sfogliare il catalogo o cercare la vostra serie preferita.

Però possiamo farvi un po' di nomi, presi a caso dalle serie più in voga oggi o che lo saranno tra qualche mese. Stiamo parlando, per esempio, dei Funko di Paul Atreides, Duncan Idaho e del Duca Leto di Dune, l'atteso film ispirato al libro di Frank Herbert.

Interessanti anche le statue di Diamond Patch, Arachknight e Soldier Supreme di Infinity Warps o la nuova collezione di Star Wars, con Rey con due Spade Laser, Rey con la Spada Laser Gialla o di Palpatine rivitalizzato.

Chiudiamo con un classico Super Saiyan Goku con una Kamehameha fosforescente, con uno stiloso Dennis Rodman dei Chicago Bulls, un Allen Iverson dei 76ers e un Boruto Uzumaki di Boruto: Naruto Next Generations.

Cosa ne pensate? Tutte le statuette sono già prenotabili per la consegna a domicilio. Potrete trovare tutti i dettagli a questo indirizzo.