Minecraft: modder hanno ricreato il gigante martello e il distretto di Shiganshina di L'attacco dei giganti

Dei modder hanno ricreato il Gigante Martello e il distretto di Shiganshina di L'attacco dei giganti in Minecraft, per la gioia degli appassionati della serie, manga o anime che sia. Si tratta di due lavori davvero interessanti, che mostrano quanto ancora sia attiva la comunità del gioco di Mojang.

Shiganshina è stata ricreata da FoxicalOW ed è sostanzialmente una mappa esplorabile che consente di visitare l'intera città (senza il rischio di essere mangiati). Purtroppo non è ancora completa al 100% e attualmente è disponibile solo per i membri del Patreon del modder. La versione finale, però, sarà rilasciata gratuitamente in forma pubblica. Seguite il profilo Reddit di FoxicalOW per aggiornamenti.

Il gigante martello è stato invece realizzato da bobqeam_. Purtroppo non si tratta di una mod scaricabile, ma di una scultura realizzata a fini espositivi, come del resto la maggior parte dei suoi altri lavori. La possiamo vedere in un paio d'immagini davvero evocative.