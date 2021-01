Naruto: il cosplay di Ino Yamanaka di Shirogane_sama è perfetto

Ino Yamanaka è uno dei personaggi più celebri di Naruto e di Boruto, i due manga di Masashi Kishimoto, anche per via del so antagonismo con Sakura. In questo cosplay di Ino Yamanaka proposto da Shirogane_sama possiamo, invece, apprezzare un altro aspetto di questa ninja, ovvero la sua avvenenza.

Il travestimento di shirogane_sama è molto semplice nella sua realizzazione: ad un top bordeaux la modella ha aggiunto un paio di pantaloni dello stesso coloro e due gomitiere a rete grigie. Il resto lo fanno i lunghi capelli biondi, l'occhio azzurro e i lineamenti della modella, molto simili a quelli della kunoichi.

Nella descrizione leggiamo che shirogane_samaha sempre avuto Ino come idolo, grazie alla sua forza in Naruto e alle sua capacità come madre in Boruto. Adesso, grazie a questo cosplay, è riuscita a realizzare il suo sogno.

Sono, invece, diversi mesi che non si sente parlare in maniera seria di un nuovo videogioco ispirato all'opera di Masashi Kishimoto. Non è arrivata l'ora di rimediare?