PS5, guida ai migliori SSD e hard disk esterni da acquistare

Sicuramente uno degli aspetti più critici della Playstation 5 è la sua memoria interna. Con un SSD da 825 GB, dei quali effettivamente disponibili solamente 664 GB, è facile ritrovarsi subito a corto di spazio per l'archiviazione dei propri giochi. Questo può trasformarsi in un problema piuttosto importante, a maggior ragione per i possessori della versione Digital, che non dispongono quindi dei Blu-Ray dei giochi da copiare rapidamente nella console. Sony ha già allestito un apposito slot di memoria interna espandibile, ma attualmente il software della Playstation 5 non permette di utilizzarlo. È possibile sfruttare però le memorie esterne, anche in questo caso con qualche limitazione: su queste possiamo copiare ed avviare solamente i giochi Playstation 4 in retrocompatibilità. In futuro Sony ha già confermato che sarà possibile copiare anche i giochi di nuova generazione sui supporti esterni, così come sarà permesso all'utente di aggiungere un nuovo SSD all'interno della console, per espandere direttamente la memoria a stato solido in grado di fornire prestazioni ottimali nei giochi.

In attesa di questi aggiornamenti software, ecco la guida ai migliori SSD e HDD esterni per la vostra PS5, sui quali potete già copiare i giochi della scorsa generazione come il pesantissimo Call Of Duty Warzone.

Samsung SSD T5 Uno dei primissimi modelli (successivamente aggiornati) degli SSD esterni realizzati da Samsung. Compatto e leggero, questo Samsung SSD T5 può essere facilmente nascosto nella parte posteriore della console. Si connette ai dispositivi con una porta USB 3.1, in grado di supportare 540 MB/s come velocità di scrittura e lettura. Queste velocità superano di gran lunga quelle offerte dai tradizionali HDD, quindi permettono un rapido trasferimento dei giochi dalla memoria interna a quella esterna e viceversa. Si tratta comunque di un prodotto piuttosto "premium", quindi il suo prezzo è elevato rispetto alla memoria interna HDD da 500 GB. Su Amazon lo si può trovare a circa 75€, ma spesso viene messo anche in sconto.

SanDisk Extreme SSD Altra unità esterna molto popolare, questa volta realizzata da SanDisk. L'azienda rappresenta sicuramente una garanzia in questo settore e lo dimostra anche con questo prodotto veramente eccezionale. L'Extreme Portable è un SSD leggero con un design robusto, adatto per essere trasportato in giro senza preoccupazioni di eventuali rotture. Ha addirittura il certificato IP-55 per la resistenza alla polvere. La sua velocità di lettura e scrittura è di 550 MB/S e può essere collegato alla console direttamente alla porta USB-C presente sulla parte frontale. Nella confezione troverete anche un convertitore ad USB 3.1 in modo da poterlo connettere alle porte posteriori della Playstation 5 per nasconderlo meglio. Su Amazon si trova a circa 80€ per la sua versione da 500 GB e 150€ per quella da 1 TB.

WD My Passport Portable HD Passiamo ora alle memorie rigide classiche come questo splendido WD My Passport Portable HD. Western Digital è sempre stato uno dei nomi più importanti nel settore degli hard disk e memorie in generale. Essendo un disco rigido, questo My Passport garantisce velocità di lettura e scrittura inferiori rispetto agli SSD precedentemente menzionati. In particolare raggiunge circa 100-120 MB/S sia in lettura che in scrittura, permettendovi comunque una buona velocità di trasferimento dei vostri giochi. Il suo punto forte è chiaramente la memoria interna da ben 4 TB, in grado di ospitare anche una cinquantina di giochi (a seconda di quali titoli scaricate). Su Amazon è possibile trovarlo a circa 135€ in questa sua versione da 4 TB.

Toshiba Canvio Advance Per coloro che desiderano spendere una cifra inferiore, pur mantenendo una buona qualità costruttiva del prodotto ed una notevole velocità di trasferimento, questo Toshiba Canvio Advance potrebbe essere la scelta ideale. Proprio come il precedente prodotto, questo è un tradizionale hard disk con interfaccia USB 3.0. Grazie alla tecnologia ottimizzata di Toshiba riesce a raggiungere anche 150 MB/s in lettura e scrittura, permettendo quindi un rapido trasferimento dei dati. Certo, non raggiunge le velocità degli SSD, ma può comunque essere usato come un ottimo prodotto da questo punto di vista. Spendendo circa 60€ avrete 1 TB aggiuntivo di memoria esterna per la vostra PS5, sul quale potete archiviare circa 15 giochi; lo potete trovare facilmente su Amazon a quel prezzo, oppure a circa 100€ per la versione da 2 TB.