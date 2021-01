Naruto: il cosplay di Sakura di mk_ays affascina in quattro versioni

Naruto prosegue il suo mito anche attraverso i cosplayer, che continuano a recuperare i suoi personaggi e proporli mantenendoli attuali, come vediamo in questo ottimo cosplay di Sakura Haruno da parte di mk_ays, modella che ricorre spesso alla serie in questione.

Il cosplay di Sakura visibile qui sotto è particolare perché quadruplo: mk_ays interpreta la celebre ninja del Villaggio della Foglia in quattro diverse versioni, mostrandola dunque secondo i diversi aspetti che ha avuto nel corso della storia della serie. Trattandosi di un manga che ha un forte sviluppo temporale, possiamo vedere Sakura in quattro "stagioni" differenti: la versione bambina, ragazza, giovane e adulta.

In questo modo, vengono dunque messe in scena le variazioni che Sakura subisce nell'aspetto e nel carattere nel corso della storia di Naruto, che sono parecchie: nonostante rimanga infatti salda come personaggio di fondamentale importanza e grande amica del protagonista, la ninja in questione attraversa una crescita importante dalla fase di prima giovinezza fino all'essere adulta, passando peraltro dall'essere una combattente inesperta a una vera e propria kunoichi in grado di insegnare l'arte del combattimento e della medicina a nuovi allievi nella serie Boruto.

