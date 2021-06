Zelda: Breath of the Wild 2, c'è un motivo se il vero nome del gioco è un segreto

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 non è il vero nome del nuovo capitolo della serie Nintendo, ma a quanto pare c'è un motivo se ancora oggi il titolo in questione viene tenuto segreto.

Presentato con un trailer del gameplay e il periodo di uscita all'E3 2021, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 parte dalle solide basi del precedente episodio e promette davvero grandi cose.

Addirittura gli utenti più maliziosi sono pronti a scommettere che le sequenze mostrate nel trailer non siano state catturate sull'attuale modello di Nintendo Switch, bensì sulla fantomatica versione Pro della console, non ancora annunciata.

Divagazioni a parte, come dicevamo c'è un buon motivo se il titolo ufficiale del nuovo Zelda non è ancora stato rivelato: secondo Bill Trinen della Nintendo Treehouse il nome rivelerebbe precisi dettagli sul gioco.

"Perché non abbiamo ancora annunciato il titolo ufficiale? Dovrete avere ancora un po' di pazienza, perché ovviamente i nomi degli episodi di Zelda sono molto importanti", ha spiegato Trinen. "Quei sottotitoli suggeriscono alcune delle cose che succederanno."

"Breath of the Wild 2 rappresenta al momento un modo chiaro per riferirsi al gioco, ed è naturale che la gente usi quel nome in assenza di uno ufficiale. Noi però lo chiamiamo ancora 'il sequel di Breath of the Wild'."