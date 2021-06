Judgment, vendite per oltre un milione di copie per lo spin-off di Yakuza

Judgment ha totalizzato vendite per oltre un milione di copie fra retail e digitale: lo ha annunciato il Ryu Ga Gotoku Studio, confermando gli ottimi risultati dello spin-off di Yakuza.

Disponibile su PS4 dal 25 giugno 2019, Judgment è poi approdato anche su PS5, Xbox Series X|S e Google Stadia, portando le avventure di Takayuki Yagami presso un pubblico sempre più vasto.

La storia del gioco ruota appunto attorno a Yagami, un ex avvocato che ha deciso di abbandonare la carriera forense dopo alcuni eventi drammatici per poi aprire una piccola agenzia investigativa insieme a un ex Yakuza.

Coinvolto improvvisamente in una serie di omicidi che sembrano collegati al suo passato, l'uomo comincia a indagare sul misterioso serial killer muovendosi fra le strade di Kamurocho, il quartiere fittizio di Tokyo ispirato a Kabukicho, storico scenario per la serie SEGA.

Il sequel di Judgment, Lost Judgment, sarà disponibile a partire dal 24 settembre su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, per la prima volta con pubblicazione in contemporanea mondiale.