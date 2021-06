No More Heroes 3, nuovo video di gameplay mostrato all'E3 2021

No More Heroes 3 è stato mostrato con un nuovo video di gameplay in occasione della Nintendo Treehouse all'E3 2021. Il filmato, della durata di quasi venti minuti, include diverse sequenze in-game.

In uscita su Nintendo Switch il 27 agosto, No More Heroes 3 si prepara dunque al debutto, confermando tutte le peculiarità del franchise creato da Suda51: un sistema di combattimento solido e tantissime situazioni e personaggi fuori di testa.

Nella demo presentata all'E3 2021, vediamo Travis Touchdown alle prese con diversi nemici, fra cui il boss Gold Joe, ma anche con alcune delle attività con cui potremo cimentarci nel gioco.

Oltre ad affrontare gli alieni, infatti, l'abile killer potrà portare a termine una serie di incarichi secondari che includono tagliare l'erba, buttare la spazzatura e altro ancora. Sarà interessante capire come queste variazioni sul tema funzioneranno.