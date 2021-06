PlayStation VR 2 per PS5: Sony lancerà il nuovo modello nel 2022, secondo Bloomberg

PlayStation VR 2, o come si chiamerà il nuovo visore a realtà virtuale che Sony sta sviluppando per PS5, dovrebbe uscire nel corso del 2022, secondo quanto riportato da Bloomberg, che a sua volta si rifà a fonti interne presumibilmente affidabili.

Il report della testata giornalistica si basa soprattutto sulla produzione di pannelli LCD e visori VR in generale, ma si sofferma anche sul nuovo modello di PlayStation VR, che sappiamo essere in sviluppo presso Sony già da tempo, con la convinzione che l'uscita di questo sia fissata per il tardo 2022.

Di PlayStation VR 2 abbiamo intanto visto i nuovi controller

Questo deriva da una serie di informazioni raccolte riguardanti la produzione di schermi LCD di vario tipo: sembra infatti che Japan Display Inc. si stia concentrando in maniera particolare sulla produzione di piccoli pannelli per i visori a realtà virtuale, che dovrebbero dunque ricevere una notevole accelerata nel prossimo periodo.

Tuttavia, questi sembra che non vengano utilizzati da Sony, la quale preferisce contare sui prodotti OLED di Samsung Display per la nuova generazione di PlayStation VR su PS5, il quale dovrebbe dunque sfruttare questa tecnologia per i suoi schermi integrati.

In base allo stato della produzione, secondo Bloomberg il lancio dovrebbe avvenire nel corso del 2022. Il primo modello di PlayStation VR ha raggiunto 5 milioni di unità vendute già da qualche tempo, cosa che rappresenta una minima frazione degli oltre 115 milioni di PS4 vendute, ma che nel suo segmento di mercato ha un valore significativo, considerando il tasso di adozione di questi dispositivi, tanto da convincere Sony a proseguire su questa strada con un nuovo PlayStation VR per PS5.

Intanto, abbiamo visto nei mesi scorsi le prime immagini dei nuovi controller progettati da Sony per il visore next gen, in attesa di vedere il resto.