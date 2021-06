Shin Megami Tensei 5, un nuovo video gameplay mostra combattimenti, fusioni e molto altro

In queste ore Atlus ha cominciato ad avviare la macchina del marketing di Shin Megami Tensei 5. Subito dopo la presentazione durante il Nintendo Direct dell'E3 2021, il publisher giapponese ha trasmesso una lunga diretta nella quale sono stato mostrati tanti nuovi video gameplay del gioco. Da questi è possibile vedere il sistema di combattimento, le fusioni e molto altro che troveremo nel gioco.

La diretta era chiaramente destinata al pubblico giapponese, di gran lunga il più interessato a questo quinto capitolo. Nonostante la barriera linguistica è possibile vedere tanti dettagli del gameplay come le negoziazioni coi demoni, le battaglie, alcune magie e diverse scene di esplorazione più generiche.

Tutti concetti piuttosto familiari ai fan della serie. Molto interessante è vedere come gli eroi acquisiscono per la prima volta i loro poteri. In questo caso si vede l'eroina di nome Sophia prendere conoscenza delle sue abilità e diventare in questo modo capace di controllare i demoni.

Shin Megami Tensei 5 arriverà il 12 novembre 2021 su Nintendo Switch.