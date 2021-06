La nostra selezione delle migliori offerte sulle tastiere da gioco per l'Amazon Prime Day 2021, la due giorni di sconti che finirà martedì 22 giugno alle 23:59 e garantisce i prezzi Amazon più bassi per tutto il 2021. Qui la pagina ufficiale dell'evento che non si limita ovviamente agli sconti sulla tecnologia. Gli sconti del Prime Day sono ovviamente riservati agli iscritti al servizio Prime. L'iscrizione ha un costo di 36 euro l'anno o di 3,99 euro al mese, ma può essere attivata in prova gratuita per 30 giorni, a patto di non essere già stati iscritti al servizio in precedenza. Con questo abbonamento è possibile usufruire degli sconti, compresi quelli del Prime Day, oltre che di consegne gratuite sui prodotti Prime, promozioni dedicate, il servizio base di Amazon Music con 2 milioni di brani e Prime Video per lo streaming di serie e film.

Amazon Prime Day 2021, le migliori offerte sulle tastiere da gioco Anche questo Amazon Prime Day 2021 lascia ampio spazio agli sconti sulle tastiere da gioco che includono alcuni dei modelli che preferiamo. Tra questi ci sono l'eccellente e leggera Razer Huntman con tasti ottici Razer, oltre all'ottima Razer BlackWidow V3, tra l'altro in sconto netto in una versione decisamente particolare. A metà della selezione troviamo poi la regina multimediale G910 Orion Spectrum seguita dall'elegante HyperX Alloy Origins Core e dall'indistruttibile e sempreverde Corsair K65 Rapidfire RGB.

Razer Huntsman Tournament Edition In sconto di oltre 60 euro, la tastiera TKL Razer Huntsman Tournament Edition è tra le più leggere in circolazione ed è facile da trasportare anche in forza della possibilità di staccare il cavo USB Type-C. Scheda tecnica Razer Huntsman Tournament Edition Tipologia: TKL

TKL Switch: ottici lineari Razer

ottici lineari Razer Peso: 500 grammi

500 grammi Connettività: USB Type-C staccabile

USB Type-C staccabile Polling: 1000 Hz

1000 Hz Prezzo: 89,99€ su Amazon

Razer BlackWidow V3 Sconto effettivo di 35 euro su una versione decisamente particolare della Razer BlackWidow V3, tutta rosa, dotata di un comodo poggia-polsi e caratterizzata da tasti ABS a doppia iniezione che non sbiadiscono con il tempo. Scheda tecnica Razer BlackWidow V3 Tipologia: completa con tasti Doubleshot ABS e rotella multimediale

completa con tasti Doubleshot ABS e rotella multimediale Switch: meccanici verdi Razer

meccanici verdi Razer Peso: 1280 grammi

1280 grammi Connettività: USB

USB Polling: 1000 Hz

1000 Hz Prezzo: 99,99€ su Amazon

G910 Orion Spectrum Sconto effettivo di 35 euro per un peso massimo delle tastiere da gioco, in tutti i sensi visti 1500 grammi che includono però tecnologia Arx per un secondo schermo, tasti aggiuntivi programmabili, dotazione completa di tasti multimediali, con tanto di ampia rotella. Scheda tecnica G910 Orion Spectrum Tipologia: completa con tasti programmabili e supporto display ARX

completa con tasti programmabili e supporto display ARX Switch: meccanici Romer-G

meccanici Romer-G Peso: 1500 grammi

1500 grammi Connettività: USB

USB Polling: ND

ND Prezzo: 104,99€ su Amazon

HyperX Alloy Origins Core Sconto di 23 euro per una tastiera piccola, elegante e tutto sommato leggera, priva di porte USB ma dalla qualità complessiva notevole e caratterizzata da un alluminio dal feedback tattile molto piacevole. Scheda tecnica HyperX Alloy Origins Core Tipologia: TKL

TKL Switch: meccanici HyperX

meccanici HyperX Peso: 900 grammi

900 grammi Connettività: USB Type-C staccabile

USB Type-C staccabile Polling: 1000 Hz

1000 Hz Prezzo: 86,99€ su Amazon