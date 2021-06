Laboratorio di Videogiochi: il director di Smash Bros. Ultimate ci ha creato un gioco

Masahiro Sakurai, il director di Super Smash Bros. Ultimate e della serie Smash Bros. in generale, ha creato un gioco con Laboratorio di Videogiochi durante il suo tempo libero, ossia quando non si stava occupando di espandere l'amatissimo picchiaduro.

Il gioco di Sakurai è uno sparatutto molto semplice in cui il giocatore può accelerare, frenare e sparare, oltre a muovere il suo mezzo. L'obiettivo è quello di distruggere un boss che dispone di vari attacchi, tra i quali alcuni dischi esplosivi. Più il giocatore si avvicina alla vittoria, più la musica accelera, creando un certo senso di urgenza. Potete vedere il gioco di Sakurai in un video allegato al tweet sottostante, dov'è registrato un tentativo fallito e uno riuscito di battere il nemico.

Laboratorio di Videogiochi è un tool pensato come introduzione allo sviluppo dei videogiochi. Nintendo lo ha voluto con meno complicazioni possibili, in modo che tutti possano realizzare le loro opere senza grossa fatica. Non è flessibile come Dreams per PS4 o un qualsiasi tool di sviluppo per computer, ma è comunque apprezzabile nella sua visione pedagogica.

Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione di Laboratorio di Videogiochi, scritta da Alessandro Bacchetta.