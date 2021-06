Halo: The Master Chief Collection: espansi i tool per il modding

Presto la Halo: The Master Chief Collection per PC avrà dei tool per il modding avanzati, come promesso da 343 Industries in un post ufficiale sul blog della serie. Il supporto per le mod è stato aggiunto alla raccolta pochi mesi fa, ma lo sviluppatore ha ancora delle sorprese in serbo per i giocatori più smanettoni.

La settimana prossima sarà pubblicata una guida per spiegare i nuovi tool, che come sempre faranno parte di un aggiornamento gratuito, e far vedere come si potranno utilizzare con profitto. Non vediamo l'ora di vedere come li utilizzeranno i modder, che già sono molto attivi sul gioco.

Campagna: Include Halo: Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, la campagna di Halo 3: ODST e Halo 4. La Master Chief Collection offre ai giocatori un incredibile viaggio attraverso l'intera epica saga. Iniziando con l'incredibile coraggio della squadra Noble Six su Halo: Reach fino all'ascesa al potere di un nuovo nemico in Halo 4, la Master Chief Collection raccoglie 67 missioni campagna di ben 6 giochi amati dalla critica.

Multiplayer: Ognuno dei 6 giochi che compone la Master Chief Collection porta con sè le proprie mappe, modalità e tipi di gioco multiplayer. Con più di 120 mappe multiplayer e moltissime modalità di giocare ai contenuti creati dalla community nella Fucina, questa raccolta contiene l'esperienza multiplayer più ampia e diversificata dell'intero universo di Halo.

Fucina: L'iconico creatore di mappe per Halo è stato migliorato, ottimizzato ed ora è migliore che mai. Costruisci nuove mappe con funzionalità ampliate, budget maggiore, nuovi oggetti e nuovi modi di creare modalità di gioco personalizzate.