Demon Slayer, un video sottotitolato in inglese mostra Giyu & Shinobu VS. Tanjiro & Nezuko

Demon Slayer: The Hinokami Chronicles è uno dei tie-in più attesi dell'anno. Il successo dell'anime in patria e all'estero è davvero incredibile e per questo motivo ci sono grandi aspettative intorno a questo videogioco. Anche perché a realizzarlo è nientemeno che CyberConnect2, il team che ha realizzato gli ottimi adattamenti di Naruto. In questo video, finalmente sottotitolato in inglese, possiamo vedere un combattimento tra Giyu & Shinobu VS. Tanjiro & Nezuko.

Demon Slayer: The Hinokami Chronicles sarà pubblicato da SEGA. Nelle ore scorse, finalmente, il publisher ha anche annunciato la data d'uscita occidentale di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles. Nel caso in cui vogliate scoprire qualcosa di più di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles qui raccogliamo tutte le informazioni note.

Come da tradizione, CyberConnect2 mescola meccaniche di gioco da combattimento tradizionale con uno stile molto cinematografico, che rende molto raccontato lo scontro. Graficamente il gioco sembra già superbo e siamo curiosi di scoprire come gli sviluppatori riusciranno a tradurre le arti e le mosse speciali dell'anime in meccaniche di gioco.

Cosa ve ne pare finora?