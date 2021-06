Scarlet Nexus, trailer di lancio per Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 e PC

Bandai Namco ha pubblicato il Scarlet Nexus di Scarlet Nexus, il suo ultimo gioco di ruolo action in arrivo per Scarlet Nexus.

Nel caso in cui vogliate sapere come è il gioco, vi raccomandiamo di leggere la nostra recensione di Scarlet Nexus. In Scarlet Nexus bisogna unirsi ai ranghi della "Forza di Soppressione Estranei", centro dei migliori guerrieri psionici, e prendere il controllo di Yuito o Kasane per lanciarsi in un mondo di azione psicocinetica, assistendo alla storia da una prospettiva unica, a seconda del personaggio scelto all'inizio.

Yuito combatte con attacchi da vicino grazie alle sue spade, mentre Kasane è specializzata in attacchi a medio raggio con coltelli da lancio.

Scegliendo quello che si adatta meglio al proprio stile di gioco e ci si potrà inoltrare in New Himura per combattere gli Estranei insieme agli altri elementi della squadra, da cui ci si potrà far prestare poteri come la Pirocinesi, il Teletrasporto, l'Invisibilità, la Duplicazione e molti altri.