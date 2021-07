Life is Strange, il cosplay di Chloe e Rachel da Kasuzame e Ksanastankevich è malinconico

Life is Strange: Before the Storm è il soggetto di questo particolare cosplay congiunto da parte di Kasuzame e Ksanastankevich, che mette in scena Chloe Price e Rachel Amber in una situazione particolarmente malinconica e romantica, come si conviene alla storia tra le due ragazze.

Ambientata circa tre anni prima della serie originale, Life is Strange: Before the Storm racconta proprio la storia di Chloe e in particolare la turbolenta relazione tra la ragazza e Rachel Amber, l'alunna più bella e popolare della Blackwell Academy, la cui scomparsa fa da elemento cardine di tutta la storia anche del primo Life is Strange.

Come è caratteristica comune del mondo creato da Dontnod per le varie serie di avventure episodiche, la storia alterna momenti di allegria e spensieratezza tipicamente giovanili ad altri di estrema tristezza, che mettono in luce il lato più crudo del mondo, anche sotto la facciata apparentemente serena dei luoghi più ameni dove passare la gioventù.

La malinconia di fondo, che traspare dagli eventi di Life is Strange: Before the Storm ma anche di tutte le serie legate al franchise, emerge in maniera molto chiara anche dalla foto con Kasuzame e Ksanastankevich, con le due modelle che interpretano le protagoniste Chloe Price e Rachel Amber in un momento apparentemente di pace, anche se le espressioni sembrano sempre nascondere dei turbamenti che non abbandonano mai le ragazze nelle loro rispettive storie e nel breve tempo passato insieme.