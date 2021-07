NieR Automata, il cosplay di 2B di Meg Turney è affilato come una lama

2B si conferma uno dei personaggi più quotati per i cosplay, e Meg Turney ha voluto dedicare alla protagonista di NieR Automata uno dei suoi ultimi servizi fotografici.

La modella americana è una delle cosplayer più amate su Instagram, basti pensare alle sue interpretazioni di Miranda da Mass Effect Legendary Edition, Isabelle da Animal Crossing, Bunny Bulma da Dragon Ball e Chun-Li da Street Fighter 2.

In questo caso grande attenzione è stata riservata agli accessori, in particolare la spada di 2B, che la combattente utilizza per eliminare nemici e boss durante la spettacolare campagna del titolo diretto da Yoko Taro.

Peraltro Meg Turney ha rivelato di recente di essere una grandissima fan di The Last of Us, tanto da volersi far fare sul braccio lo stesso tatuaggio di Ellie.