The Coalition: la demo in Unreal Engine 5 è legata a un gioco, dice Jeff Grubb

The Coalition presenterà alla GDC 2021 una tech demo in Unreal Engine che, secondo il giornalista Jeff Grubb, è legata a un gioco in uscita nel 2023.

Insomma, la demo non servirà unicamente per mostrare in azione l'Unreal Engine 5 su Xbox Series X, come fatto ormai diversi mesi fa con la demo PS5, ma sarà la base per un vero e proprio progetto.

"Non si tratta in effetti di una semplice demo, bensì di un piccolo progetto che dovrebbe uscire nel 2023, come ho avuto modo di dire anche in passato", ha detto Jeff Grubb nell'ultima puntata del suo podcast in compagnia di Mike Minotti.

"È un titolo che non richiederà anni e anni per venire alla luce, sebbene chiaramente potrebbe essere rinviato. Per il momento puntano a farlo uscire nel 2023, ma sulla sostanza del progetto non saprei dire, si trova in uno stadio di sviluppo molto preliminare."

"La mia sensazione è che stiano appunto sperimentando con l'Unreal Engine 5 e abbiano realizzato questo prototipo per vedere cosa riescono a fare con il motore grafico di Epic Games, il modo in cui queste tecnologie funzionano su Xbox Series X."