Unreal Engine 5 su Xbox Series X, The Coalition mostrerà una demo alla GDC 2021

Quali sono le potenzialità dell'Unreal Engine 5 su Xbox Series X? Lo scopriremo durante la GDC 2021, quando The Coalition presenterà una nuova tech demo realizzata utilizzando la console Microsoft.

Sappiamo che The Coalition svilupperà su Unreal Engine 5 e sarà dunque questo il motore grafico di Gears 6, progetto tuttavia ancora avvolto dal mistero e che non vedremo ovviamente in azione alla Game Developers Conference.

"The Coalition presenterà una tech demo in Unreal Engine 5 intitolata Alpha Point su Xbox Series X, creata per valutare internamente il nuovo motore grafico", si legge nella sinossi del panel.

"La discussione ruoterà attorno a ciò che il team ha imparato creando asset con la tecnologia Nanite e inserendoli in uno scenario con illuminazione in tempo reale utilizzando Lumen e le Virtual Shadow Maps."

"Si parlerà delle prestazioni della demo su Xbox Series X e Xbox Series S, ma anche di effetti speciali, blueprint, setup dei materiali, temporal super redolution e virtual texture. The Coalition discuterà inoltre della creazione di personaggi next-gen."