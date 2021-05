The Coalition svilupperà su Unreal Engine 5, ma "per un po' niente nuovi annunci"

Tramite il sito ufficiale di Gears 5, il team di sviluppo di The Coalition ha annunciato una grande novità: lo studio è passato ad Unreal Engine 5, il nuovo potente motore grafico di Epic Games. Si tratta ovviamente di un passo in avanti importante, ma cosa significa per i progetti in corso e in arrivo? Di certo significa che "per un po' non ci saranno nuovi annunci".

The Coalition spiega infatti di star uscendo da un periodo molto intenso. Lo sviluppatore ha rilasciato Gears Tactics su PC e poi su Xbox One e Xbox Series X|S, dove ha ricevuto una serie di upgrade tecnici, al pari di quanto accaduto con Gears 5. Inoltre, il team ha espanso il multigiocatore e ha rilasciato una nuova espansione. Gears 5 continuerà a ricevere nuovi contenuti, rassicura il team. Parlando però del futuro, il team afferma che "svilupperà su Unreal Engine 5 molteplici progetti nel corso dei prossimi anni".

Immagine della presentazione dell'Unreal Engine 5

Chiaramente The Coalition è al lavoro su qualcosa, ma spiega che "spostarsi su un nuovo motore di sviluppo richiede un grande sforzo, quindi vorremmo rendere chiaro che non ci saranno annunci su alcun tipo di progetto o titolo per un po' di tempo". Quanto tempo? Purtroppo non è chiaro. A nostro parere, dovremo attendere come minimo il prossimo anno prima di vedere anche solo un teaser del prossimo progetto dello studio.

Secondo i rumor, comunque, The Coalition starebbe lavorando a Gears 6, Halo Infinite e una nuova IP, forse legata a Star Wars.