Hotel Transylvania: Avventure da Paura annunciato con un trailer da Bandai Namco

Hotel Transylvania: Avventure da Paura è stato annunciato da Bandai Namco con un teaser trailer che rivela il periodo di uscita del gioco, fissato al mese di ottobre su PC, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Dopo il non entusiasmante Hotel Transylvania 3: Mostri in Mare, il celebre franchise si prepara dunque a tornare su PC e console per una nuova avventura... da paura, appunto.

Questa avventura platform 3D porterà i giocatori in un viaggio incantato, dandogli il controllo dei propri personaggi preferiti nel corso del gioco che ha lo scopo di re-immaginare classiche fiabe come Cappuccetto Rosso e I vestiti nuovi dell'Imperatore.

A oggi Hotel Transylvania è uno dei franchise originali di maggior successo di Sony Pictures Animation con incassi al botteghino pari a oltre 1.3 miliardi di dollari. Il prossimo film della serie, Hotel Transylvania: Transformania, è previsto per questa estate.

"Siamo davvero felici del ritorno di Hotel Transylvania per un Halloween all'insegna di divertimento pauroso", ha dichiarato Terry Malham, CEO of Outright Games.

"Siamo anche orgogliosi di essere riusciti a inserire una nostra storia unica in questo mondo incredibile e di poter raccontare nuovamente fiabe classiche usando gli eccentrici personaggi del franchise. C'è ancora molto da svelare, quindi restate con noi per tutte le novità dei prossimi mesi."