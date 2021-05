Sony XDEV Europa sembra diventato internazionale: coprirà il ruolo di Japan Studio?

Sony XDEV Europa sembra aver "perso" un pezzo del proprio nome. Il team, noto per aver collaborato con la produzione e la pubblicazione di opere di terze parti come Returnal (Housemarque) e Detroit: Become Humane (Quantic Dream), appare ora come SONY XDEV. Non mancano poi una serie di riferimenti che suggeriscono che lo studio sia sempre più internazionale.

Pur vero che il sito ufficiale di Sony XDEV è invariato (ma chiaramente non è aggiornato, visto che non cita nemmeno Sackboy: Una Grande Avventura, recente titolo al quale ha collaborato), sul sito PlayStation.com è possibile vedere che Sony XDEV non è più considerato solo come "europeo". Inoltre, viene scritto che Sony XDEV "collabora con ambiziosi team esterni da tutto il mondo". Inoltre, su LinkedIn alcuni dipendenti sono segnalati come "Global External Producer".

Returnal è uno degli ultimi giochi al quale Sony XDEV ha collaborato

In breve, pare che Sony XDEV sia pronta ad ampliare la propria sfera di influenza. Ricordiamo anche che Japan Studio (chiuso agli inizi di aprile 2021) aveva il proprio programma XDEV dedicato ai team giapponesi come FromSoftware (Bloodborne, Demon's Souls). Sony sta esplicitamente riorganizzando la propria struttura interna, anche con lo scopo di centralizzare alcune attività. Possibile quindi che Sony XDEV Europa sia ora anche responsabile degli sviluppatori giapponesi?

Speriamo che Sony rilasci una comunicazione ufficiale a riguardo quanto prima per fare luce sulla situazione. Sappiamo comunque che Sony investirà massicciamente nello sviluppo first party per PS5.