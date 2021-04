PS5: Sony investirà massicciamente nello sviluppo first party

Durante la recente conference call per investitori e analisti finanziari, Sony, per voce del CFO Hiroki Totoki, ha parlato apertamente di aumentare in modo aggressivo gli investimenti nello sviluppo di first party per PS5. Nel corso dell'anno fiscale corrente (aprile 2021 / marzo 2022), la multinazionale giapponese ha pianificato un investimento di circa 183,5 milioni di dollari, ossia 20 miliardi di yen, per assumere nuovi sviluppatori nei suoi studi, aumentando in modo sensibile la loro capacità di produrre software.

Inoltre proseguirà la strategia di investire in studi esterni, come fatto ad esempio con Haven Entertainment, lo studio di Jade Raymond. Parte dei soldi saranno investiti anche per migliorare le capacità social dei suoi giochi. Cosa ciò significhi non è stato specificato, ma possiamo immaginarlo.

Insomma, Sony pare propensa a seguire una strategia molto diversa da quella di Microsoft: invece di acquisire nuovi studi, vuole far crescere quelli che già possiede, in modo che possano produrre più giochi contemporaneamente.

Sempre per questo anno fiscale, Sony non si aspetta una crescita significativa di abbonati ai suoi servizi come il Plus o PS Now, come quella del 2020.