The Coalition starebbe lavorando a Gears 6, Halo Infinite e una nuova IP, forse legata a Star Wars

Secondo il solito Jeff Grubb, collega di Venture Beat ultimamente al centro di un gran numero di rumor, The Coalition starebbe lavorando ad un gran numero di progetti. In cima a tutto di ci sarebbe, ovviamente, Gears 6, ma lo studio sta anche supportando 343 Industries con lo sviluppo di Halo Infinite. Decisamente più interessante sarebbe la voce che vuole il team al lavoro su di una nuova IP, forse persino quella legata a Star Wars di cui si parlava nelle scorse ore.

Grubb ha detto, infatti, che secondo le voci di corridoio che sono giunte alle sue orecchie Microsoft avrebbe stretto un accordo per pubblicare un gioco di Star Wars in esclusiva. E lo sviluppo del gioco lo avrebbe affidato proprio a The Coalition, il team responsabile, fino ad ora, della serie di Gears of War.

Si tratterebbe, dunque, di un progetto dal sicuro fascino e, se le caratteristiche dello studio fossero mantenute, di un gioco dall'alto tasso di adrenalina ambientato in una galassia lontana lontana.

Con l'E3 2021 alle porte ogni rumor e ogni voce diventa più forte e accende diverse speranze. Alla fiera di Los Angeles sembra proprio che The Coalition non porterà Gears 6, ma sempre secondo Grubb il motivo è che Microsoft e lo studio avrebbero molto altro in serbo. Che sia questo gioco?