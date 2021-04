Gears 6 non sarà all'E3 2021 per Jeff Grubb, ma Microsoft ha molto altro in serbo

Nell'ultimo anno Jeff Grubb è diventato attivissimo sui social e non diffondendo tutte le informazioni che passano tra le sue mani. In questa occasione, durante una diretta Twitter, il giornalista/insider ha detto che non si aspetta di vedere The Coalition portare Gears 6 all'E3 2021. Questo anche perché Microsoft non dovrebbe averne bisogno, dato che ha molto altro da mostrare durante la fiera di quest'anno.

Il colosso di Redmond ha promesso un buon supporto alla versione digitale dell'E3 di quest'anno. La 'fiera di Los Angeles', però, non sarà l'occasione scelta da The Coalition per mostrare il finale della sua trilogia di Gears of War. O almeno, questo è quanto ha detto Jeff Grubb. Secondo le voci del collega/insider, ci sarebbero pochissime possibilità di vedere il gioco a giugno.

Non solo perché potrebbe mancare diverso tempo al lancio del gioco, ma anche perchè Microsoft ha già diverse frecce al suo arco e l'annuncio di Gear 6 potrebbe 'appesantire' troppo la conferenza prevista in apertura dell'E3.

In attesa di scoprire se anche questa affermazione di Jeff Grubb si rivelerà corretta, vi ricordiamo che in questo momento The Coalition non sarebbe al lavoro solo su Gear 6, ma potrebbe avere più team al lavoro su almeno due progetti