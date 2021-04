Shaun Escayg: torna a Naughty Dog il director de L'eredità perduta dopo la parentesi Marvel's Avengers

Attraverso i suoi canali social, Naughty Dog informa di essere felice di riabbracciare Shaun Escayg tra le sue fila. Escayg è stato il creative director dello spin-off per PlayStation 4 Uncharted: L'eredità perduta. Aveva lasciato lo studio californiano per andare a lavorare a Marvel's Avengers per conto di Crystal Dynamics.

L'industria dei videogiochi, soprattutto quella nordamericana, è estremamente dinamica. Grandi professionalità cambiano studio e qualifica senza grossi problemi, portando la loro esperienza dove è maggiormente richiesta. Accumulando in questo modo nuove conoscenze, oltre che qualche soldino.

A volte, però, ci sono anche grandi ritorni, come nel caso di Shaun Escayg. Escayg, infatti, ha lavorato presso Naughty Dog dal 2011 fino al 2018, arrivando persino ad essere il principale direttore creativo di Uncharted: L'eredità perduta, il sorprendente spin-off di Uncharted 4 con Chloe e Nadine come protagoniste.

Il passo successivo è stato quello di andare da Crystal Dynamics per rivestire il ruolo di direttore creativo e writer dell'ambizioso Marvel's Avengers. Sfortunatamente per lui le cose non sono andate come previsto e il gioco sta faticando a ritagliarsi un posto al sole.

La stima che Naughty Dog ha in lui, però, non è stata intaccata da questo fiasco, anzi, lo studio di Druckmann ha riaccolto con piacere Shaun Escayg tra le sue fila, anche se non si sa ancora in che ruolo. Un passaggio che ha causato qualche apprensione tra i fan dei Vendicatori. Shaun Escayg, però, ha rassicurato che Marvel's Avengers è in buone mani.

Recentemente abbiamo raccontato delle difficoltà di Naughty Dog a seguire più progetti assieme, come il remake e il multiplayer di The Last of Us 2. Sarà Escayg colui che sistemerà le cose?