Life is Strange: True Colors, il trailer di Gabe introduce il fratello maggiore di Alex

In giochi come Life is Strange: True Colors i personaggi e le storie sono decisamente più importanti del gameplay e di altri dettagli. Per questo motivo Square Enix, per solleticare la curiosità dei fan, sta cominciando ad introdurre i protagonisti della nuova storia. Il nuovo trailer di Life is Strange: True Colors per esempio, introduce Gabe, il fratello maggiore di Alex.

Qualche giorno fa è stata la stessa protagonista Alex ad essere al centro di un nuovo filmato di Life is Strange: True Colors. Questa volta è Gabe Chen, il fratello maggiore di Alex, al centro dell'approfondimento. Dopo aver dato una svolta alla sua vita trasferendosi a Haven Springs, Gabe invita Alex a stare con lui per riconnettersi dopo otto anni che non si vedono.

Ovviamente questa cosa non potrà che sconvolgere la vita di Alex, che si troverà di fronte ad un bivio per la sua vita. Bivio che saremo chiamati a vivere all'interno del gioco, scoprendo tutte le possibilità che gli sviluppatori vorranno metterci di fronte e scegliendo quelle che si sposano meglio con la nostra filosofia di vita.

Life is Strange: True Colors sarà pubblicato il 10 settembre 2021 per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia.