Amazon Gaming Week, fino a 400 euro di sconto per i portatili da gioco MSI, anche con RTX 3000

In occasione degli sconti per la nuova Amazon Gaming Week, che durerà da oggi 10 maggio fino alla mezzanotte del 16 maggio, MSI ha lanciato una promozione con diversi sconti netti sui suoi laptop da gioco, molti dei quali equipaggiati con le nuove GeForce RTX 3000 Max-Q.

In cima alla catena alimentare c'è il GE76 Raider, un potente portatile da gioco in sconto di 200 euro e dotato di display 17,3FHD a 300Hz, GPU RTX3070 e CPU Comet Lake i7-10870H. Risulta quindi più per giocare senza alcun compromesso a framerate elevati, cosa che rientra comunque anche tra le possibilità della versione con RTX 3060, di base meno costosa e in sconto di 100 euro.

In seconda posizione c'è il GS66 Stealth che scende a 15,6 pollici di schermo FHD ma arriva comunque a 300Hz e nella versione con GeForce RTX 3070 costa 2699 euro anziché 2899. Con questo modello, tra l'altro, anche la versione con GeForce RTX 3060 gode di 200 euro di sconto.

Cambiando fascia troviamo il GP66 Leopard che si accontenta di un refresh inferiore, fermandosi a 144Hz, ma può arrivare a montare la stessa componentistica dei modelli superiori. Il modello da 1999 euro, in vendita a 1899 euro, è caratterizzato da una CPU più potente ma dal punto di vista della GPU si ferma alla RTX 3060. Si sale invece inevitabilmente con il modello con GeForce RTX 3080, in vendita a 2499 euro contro i 2799 del prezzo precedente.

Sempre di RTX 3060 si parla guardando a una soluzione più sottile, il GF65 Thin, che nella versione con Core i5-10200H costa 1399 euro, invece di 1599. Per il GF75 Thin, invece, il prezzo, che corrisponde a uno schermo più grande ma a una GTX 1660 Ti come GPU, è di 1299, con uno sconto di 300 euro rispetto al prezzo iniziale di 1599 euro.

L'offerta più corposa tocca però all'MSI Creator 15M che è disponibile a 1.499 euro grazie a uno sconto cumulativo di 200 euro che diventano 400 considerando il prezzo iniziale. In quanto a equipaggiamento offre uno schermo FHD da 144Hz, un potente Intel Core I7-10750H e una GeForce RTX 2060, cercando l'equilibrio tra creazione di contenuti e gaming.