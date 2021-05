Xbox Game Pass aiuta i giocatori europei a rimanere connessi con amici e famiglia

Microsoft ha rilasciato i risultati di uno studio di ricerca su base europea. 14.000 giocatori in Europa hanno risposto a una serie di domande legate all'utilizzo di videogiochi e di Xbox Game Pass. In breve, si è scoperto che il servizio in abbonamento di Microsoft aiuta i giocatori a rimanere connessi con amici e famiglia.

Più precisamente, viene spiegato che il 53% dei giocatori europei si dedica a giochi multigiocatore online almeno una volta a settimana. Gli iscritti Xbox Game Pass, però, tendono a giocare più spesso online (17% in più). Ancora più nel dettaglio, gli abbonati tendono a giocare più spesso con la famiglia (19%) e con gli amici (18%) rispetto ai non abbonati.

Xbox Game Pass unisce i giocatori

I giocatori europei affermano che da un servizio come Xbox Game Pass cercano varietà di contenuti (59%), facilità di accesso (55%) e immediato accesso a nuovi contenuti sin dal loro rilascio (55%).

Viene poi indicato che il 95% dei videogiocatori in Europa sono iscritti a un qualche tipo di abbonamento legato al mondo dell'intrattenimento (non solo videoludico, quindi). Il 68% dei videogiocatori sono iscritti a un abbonamento videoludico.

I giocatori europei, si scopre, preferiscono i giochi di genere "avventura d'azione", "sparatutto in prima persona" e "sport e simulazione di guida".

