Hood: Outlaws & Legends, trailer di lancio su PC, PS5, PS4 e Xbox

Hood: Outlaws & Legends è protagonista di uno spettacolare trailer di lancio per celebrare l'uscita del gioco, disponibile a partire da oggi su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Come avrete letto nel nostro provato di Hood: Outlaws & Legends, il titolo di Sumo Digital offre un'interessante esperienza PvPvE in cui due squadre si sfidano per la conquista di un bottino.

Sullo sfondo di un'ambientazione liberamente ispirata alla leggenda di Robin Hood, un manipolo di eroi e mercenari decidono di sfidare l'autorità dello Stato e di introdursi nelle sue fortezze per un'opera di redistribuzione del reddito.

Al fine di vincere i match dovremo scegliere saggiamente la classe del personaggio, sfruttarne appieno le abilità di concerto con quelle dei nostri compagni e mettere in pratica le tattiche più efficaci.