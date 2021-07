Resident Evil, il film: il cosplay di Alice firmato Alyson Tabbitha è fedelissimo

Il primo film di Resident Evil non si scorda mai, così come il personaggio inedito interpretato per l'occasione da Milla Jovovich, Alice, a cui Alyson Tabbitha ha voluto dedicare uno dei suoi ultimi cosplay.

In attesa dell'uscita di Resident Evil: Welcome to Raccoon City e della serie televisiva prodotta da Netflix con Lance Reddick nei panni di Albert Wesker, Alyson ha pensato insomma di rendere omaggio all'originale lungometraggio cinematografico basato sulla serie Capcom.

Lo ha fatto interpretando il personaggio di Alice, appunto, così come la vediamo fin dalle prime battute del film: priva della memoria, ritrovatasi in una struttura segreta della Umbrella, alle prese con tantissime insidie fra cui un'invasione di zombie.

La modella americana ha ripreso i colori e i dettagli del personaggio interpretato dalla Jovovich, che di recente abbiamo visto in un altro film tratto da un franchise Capcom: il tanto chiacchierato Monster Hunter.