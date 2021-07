Spider-Man: No Way Home, un set LEGO conferma Doctor Strange e un nuovo costume

Spider-Man: No Way Home, il terzo film della saga con Tom Holland, vedrà la presenza di Doctor Strange ma anche di un nuovo costume per il protagonista: lo ha confermato la foto di un set LEGO.

Spider-Man: No Way Home, il set LEGO.

Sapevamo già da tempo che Doctor Strange sarà nel cast di Spider-Man: No Way Home: lo Stregone Supremo interpretato da Benedict Cumberbatch svolgerà nel film un ruolo da mentore sulla falsariga di ciò che era stato in precedenza Tony Stark.

Il nuovo costume è però una novità, per quanto prevedibile, così come la situazione rappresentata nel set, in cui Spider-Man, Doctor Strange, Wong e MJ combattono una sorta di scorpione gigante, probabilmente nella casa del mago.

In effetti ci sono ancora tantissime cose che non sappiamo del nuovo capitolo della saga cinematografica di Spider-Man, in primo luogo se sono fondati i rumor sul Multiverso che volevano la presenza non solo di Electro e di Doctor Octopus, ma anche dei vari Tobey Maguire e Andrew Garfield.