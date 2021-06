Resident Evil, serie Netflix: Lance Reddick sarà Albert Wesker, prima foto del cast

La serie Netflix di Resident Evil vedrà Lance Reddick interpretare il ruolo di Albert Wesker: lo ha annunciato l'attore stesso con un post su Instagram, presentando anche una parte del cast.

La serie Netflix di Resident Evil avrà due timeline e non sappiamo se le attrici che si vedono nello scatto pubblicato da Reddick si muoveranno tutte nella stessa linea temporale, né quali personaggi interpreteranno.

Si tratta, nello specifico, di Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph e Paola Nunez. Alcune di esse potrebbero vestire i panni delle figlie di Wesker, un elemento narrativo inedito introdotto appunto per lo show.

Tornando a Reddick, si tratta di un interprete che non è alla prima esperienza con produzioni legate ai videogame, avendo già collaborato con Remedy Entertainment ai tempi di Quantum Break e con Guerrilla Games per Horizon Zero Dawn.

È chiaro che la scelta dei produttori di rivoluzionare la fisionomia di un personaggio iconico come Albert Wesker farà discutere, ma in effetti l'intero progetto legato alla serie di Resident Evil sembra completamente slegato dai giochi se non per nomi e location. Staremo a vedere.