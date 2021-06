E3 2021: seguite la conferenza di Ubisoft live con noi su Twitch

Ormai lo saprete benissimo, ma in questi giorni stiamo facendo delle lunghe maratone sul nostro canale di Twitch per seguire l'E3 2021 con voi. Non uno, bensì due studi ricchi di ospiti e interventi per tenervi compagnia in queste caldissime giornate di fiera. Oggi si comincia a fare sul serio con la conferenza di Ubisoft alle 21. Non dimenticatevi, però, che ci sono anche il Devolver Digital, il Guerrilla Collective e molto altro.

Ormai sono due giorni che siamo più in diretta che a casa a dormire, ma è l'E3 2021 e dobbiamo onorarlo al meglio! Lo studio di Terni e quello di Milano sono ormai rodati per offrirvi il meglio di questa fiera. Dopo le scorpacciate di giochi della Summer Game Fest (Elden Ring vi dice nulla?) e dell'IGN Expo 2021, qui tutte le notizie e i trailer, oggi è il giorno di uno degli attori più importanti della fiera e del mondo dei videogiochi in generale: Ubisoft!

A partire dalle 21 seguiremo in diretta tutto quello che Ubisoft ha in cantiere e che arriverà nei prossimi mesi. Si parla di robetta del calibro di Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, di Riders Republic e persino Mario + Rabbids 2!

Prima, però, ci sarà spazio per il Guerrilla Collective (alle 17), un evento dedicato ai giochi indie, mentre alle 22:30 è il momento dello show più folle dell'anno: il Devolver Digital. Non sappiamo quali giochi presenteranno, si dice Hotline Miami 3, ma siamo sicuri che lo show non deluderà.

Quindi il consiglio è di collegarvi subito su Twitch e lasciare il canale acceso, ci penseremo noi a condurvi tra tutte le novità dell'E3 2021!