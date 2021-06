IGN Expo 2021, tutti i trailer e le notizie

Il secondo giorno del pre-E3 2021 si è concluso con l'IGN Expo 2021, uno show di un'ora abbondante nel quale il colosso americano ha mostrato tanti trailer e notizie di produzioni più o meno grandi. Tutti, però, molto interessanti, soprattutto per coloro che cercano esperienza diverse dai classici tripla A. Ricapitoliamo tutte quello che abbiamo pubblicato in queste ore per la vostra comodità.

Si è trattato di una seconda giornata un po' sottotono rispetto al debutto super della Summer Game Fest con Elden Ring, ma si è trattato di 2 ire di annunci piuttosto godibili. Cominciamo, ovviamente, con il video dello show completo, che potrete trovarlo (pubblicità incluse) a questo indirizzo.