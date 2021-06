Blacktail: trailer d'annuncio dall'IGN Expo 2021

Durante l'IGN Expo 2021 hanno mostrato il trailer d'annuncio di Blacktail un interessante sparatutto in prima persona ambientato in un mondo fiabesco.

Sappiamo veramente ben poco del gioco, se non che è stato presentato prima con un estratto di storia che ha aperto la strada ad una sequenza piuttosto spettacolare che ha mostrato uno shooter in prima persona che ricordava un po' Hexen, un po' The Elder Scroll o Far Cry.

Armati di un arco il protagonista si è addentrato in un mondo piuttosto colorato, ma piuttosto mosterioso. Quando scopriremo qualcosa di più ve lo faremo sapere.

Blacktail uscirà per PC, PS5 e Xbox Series X|S entro la fine del 2021.