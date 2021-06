Martha is Dead: un video di gameplay dall'IGN Live Expo

In occasione dell'IGN Live Expo, lo sviluppatore italiano LKA ha pubblicato un nuovo video di Martha is Dead, avventura horror che sembra avere un grandissimo lato narrativo, come del resto lo era quello del titolo precedente dello studio, The Town of Light.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Martha is Dead, tratta dalla pagina Steam del gioco:

Dai creatori di The Town of Light, un thriller psicologico drammatico in prima persona, dai toni cupi e dalle tinte oniriche, un mix di storia, superstizione e disagio psichico.

Una morte improvvisa e la violenza della guerra spezzeranno il già precario equilibrio di Giulia lasciando un profondo segno nella sua vita. Ambientato nel 1944 nella campagna toscana a sud della "Linea Gotica" durante la ritirata dell'esercito tedesco e l'avanzata degli alleati.