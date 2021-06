Black Skylands: trailer e data di uscita dell'Accesso Anticipato

Durante l'IGN Summer of Gaming dell'E3 2021 abbiamo avuto modo di vedere in azione un nuovo gioco: Black Skyland, in arrivo su PC in formato accesso anticipato a partire dal 9 luglio 2021

Si tratta di un gioco che fonde vari generi, partendo dal double stick shooter con visuale d'alto e arrivando al gestionale. Dovremo combattere sia a terra che in aria, controllando la nostra nave volante in stile steampunk. In Black Skyland dovremo però anche raccogliere risorse che andranno sfruttate per creare edifici.

Black Skylands

In Black Skyland, dovremo creare la nostra nave, esplorare un open world, lottare contro fazioni di pirati e mostri, reclamare territori e partire all'avventura.

